Ritorno in classe, oltre 300mila studenti sono favorevoli alla DaD. Sondaggio (Di domenica 9 gennaio 2022) A quanto pare non basta l’allarme lanciato da presidi, sindacati e Regioni sul tema del rientro nelle scuole e dei rischi legati all’aumento dei contagi: ora arriva anche l’appello degli studenti stessi che devono ritornare in classe il 10 gennaio. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 9 gennaio 2022) A quanto pare non basta l’rme lanciato da presidi, sindacati e Regioni sul tema del rientro nelle scuole e dei rischi legati all’aumento dei contagi: ora arriva anche l’appello deglistessi che devono ritornare inil 10 gennaio. L'articolo .

Advertising

petergomezblog : Scuola, Bianchi incontra i sindacati. E insiste sul rientro: “Nessun Paese Ue ha chiuso”. Zaia: “Ci prepariamo a un… - fattoquotidiano : DOMANI IN AULA Il ritorno in classe dopo le vacanze di Natale sarà la prova del nove di un Paese spaccato @virdiesse - TgrRaiVeneto : Domani il ritorno a #scuola in presenza. Gli insegnanti assenti sono troppi per garantire la continuità didattica.… - orizzontescuola : Ritorno in classe, oltre 300mila studenti sono favorevoli alla DaD. Sondaggio - infoitinterno : Scuola, Figliuolo: «È un luogo sicuro, il ritorno in classe è importante dal punto di vista sociale» -