Ritorno in classe, in Sicilia si allungano le vacanze di Natale. Bianchi: “Decisione legittima” (Di domenica 9 gennaio 2022) Non è un ricorso alla didattica a distanza, ma un vero e proprio allungamento delle vacanze di Natale. Gli studenti Siciliani, infatti, domani non torneranno in classe, ma non dovranno nemmeno accendere il pc per seguire le lezioni a distanza. Il governo regionale, con un'ordinanza dell'Assessorato all'Istruzione, ha allungato le vacanze natalizie. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 9 gennaio 2022) Non è un ricorso alla didattica a distanza, ma un vero e proprio allungamento delledi. Gli studentini, infatti, domani non torneranno in, ma non dovranno nemmeno accendere il pc per seguire le lezioni a distanza. Il governo regionale, con un'ordinanza dell'Assessorato all'Istruzione, ha allungato lenatalizie. L'articolo .

