Ritorno in classe, Figliuolo: “Omicron ha scombussolato i piani, ma le scuole sono sicure, importante riaprirle” (Di domenica 9 gennaio 2022) "Omicron ha scombussolato tutti i piani, i contagi sono tanti, sono legati però anche alla quantità di tamponi che viaggiano ad una media di oltre un milione e duecentomila al giorno". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 9 gennaio 2022) "hatutti i, i contagitanti,legati però anche alla quantità di tamponi che viaggiano ad una media di oltre un milione e duecentomila al giorno". L'articolo .

Advertising

petergomezblog : Scuola, Bianchi incontra i sindacati. E insiste sul rientro: “Nessun Paese Ue ha chiuso”. Zaia: “Ci prepariamo a un… - fattoquotidiano : DOMANI IN AULA Il ritorno in classe dopo le vacanze di Natale sarà la prova del nove di un Paese spaccato @virdiesse - petergomezblog : Rientro in classe, De Luca: “Rinviarlo di 20-30 giorni”. Il governo chiude: confermata la riapertura del 10 gennaio… - orizzontescuola : Ritorno in classe, Figliuolo: “Omicron ha scombussolato i piani, ma le scuole sono sicure, importante riaprirle” - giuseppe0 : RT @Antonio_Caramia: Ritorno in classe, Cangemi (PCI): “Bianchi racconta realtà inesistente, ora basta. Si dimetta urgentemente” https://t.… -