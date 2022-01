Ritorno in classe, Brunetta: “Voglio tenere aperto il Paese, nessun paese europeo ha chiuso le scuole” (Di domenica 9 gennaio 2022) "Le scelte del governo vanno tutte nella direzione di tenere aperto il paese". È quanto dichiara il ministro per la Pubblica amministrazione Renato Brunetta in un'intervista al Corriere della Sera, intervenendo nel dibattito sul rientro in classe. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 9 gennaio 2022) "Le scelte del governo vanno tutte nella direzione diil". È quanto dichiara il ministro per la Pubblica amministrazione Renatoin un'intervista al Corriere della Sera, intervenendo nel dibattito sul rientro in. L'articolo .

