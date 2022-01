Ritorno ad alto rischio contagio | Pacifico Anief | qualcuno dovrà assumersi la responsabilità del sicuro boom di contagi

(Di domenica 9 gennaio 2022) La curva deiè troppo alta e tutti chiedono di tornare in Dad, che è quello che chiededa tempo perché le classi sono nelle stesse condizioni di un anno fa, quando c’erano 20mila positivi al Covid al giorno e si andava in Dad al 50 per cento. Lo dice Marcello, presidente nazionale. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Ritorno ad alto rischio contagio, Pacifico (Anief): qualcuno dovrà assumersi la responsabilità del sicuro boom di c… - cavalierebianc5 : RT @PacificoTweet: Ritorno ad alto rischio contagio, Pacifico (Anief): qualcuno dovrà assumersi la responsabilità del sicuro boom di contag… - AniefTorino : Ritorno ad alto rischio contagio, Pacifico (Anief): qualcuno dovrà assumersi la responsabilità del sicuro boom di c… - MassimoChiaram7 : RT @AnsaRomaLazio: Maltempo: neve in provincia Roma, difficile ritorno a scuola. Strade imbiancate nell'alto Sublacense #ANSA - stefano_gatto97 : RT @TgrRaiAltoAdige: -

Ultime Notizie dalla rete : Ritorno alto

Orizzonte Scuola

Juventus batte Roma 4 - 3 (1 - 1) in una partita della 21ª giornata (seconda di) del campionato di serie A giocata all'Olimpico di Roma Lo Spezia vince il derby ligure col ...Spezia spara. ...... ieri ne sono somministrate 68.990, il numero piùdallo scorso 15 ottobre, quando furono 71.033. Resta il nodo scuola e il rientro in presenza (per quasi tutte le regioni ilè fissato ...L’attuale situazione pandemica e il concomitante slittamento della ripresa dell’attività hanno indotto la Lega Nazionale Dilettanti al rinvio della manifestazione che, come nel 2020 e nel 2021, si sar ...Diretta Monza Busto Arsizio streaming video tv: le brianzole vincono la partita di pallavolo per la Serie A1 di volley femminile (oggi 9 gennaio 2022).