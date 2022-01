Risultati e classifica Serie A live: la giornata si apre con il Milan al Penzo (Di domenica 9 gennaio 2022) Risultati e classifica Serie A live: tutti gli aggiornamenti della ventunesima giornata di campionato. Parziali e marcatori dai campi Tutti gli aggiornamenti sulla ventunesima giornata di Serie A che si svolgerà interamente giovedì 6 gennaio: i Risultati, la classifica e i marcatori delle partite. Secondo turno del girone di ritorno che si svolgerà quasi interamente di domenica e si aprirà con la trasferta del Milan al Penzo. Nel pomeriggio in campo il Napoli al cospetto della Sampdoria, ma il clou arriva all’imbrunire. Alle 18.30 sfida tra allenatori delusi nella classica che metterà di fronte Roma e Juve, mentre alle 20.45 tocca all’Inter assaggiare il 2022 contro l’imprevedibile Lazio di Sarri. A ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 9 gennaio 2022): tutti gli aggiornamenti della ventunesimadi campionato. Parziali e marcatori dai campi Tutti gli aggiornamenti sulla ventunesimadiA che si svolgerà interamente giovedì 6 gennaio: i, lae i marcatori delle partite. Secondo turno del girone di ritorno che si svolgerà quasi interamente di domenica e si aprirà con la trasferta delal. Nel pomeriggio in campo il Napoli al cospetto della Sampdoria, ma il clou arriva all’imbrunire. Alle 18.30 sfida tra allenatori delusi nella classica che metterà di fronte Roma e Juve, mentre alle 20.45 tocca all’Inter assaggiare il 2022 contro l’imprevedibile Lazio di Sarri. A ...

Advertising

Claudio88375191 : @Andrea_b19 @ColpogobboYtube I stessi risultati? leggi la classifica, e vero manca CR7 ma ci sono Locatelli e kean,… - guerresky : @AJG_Official Penso sia abbastanza relativa la fiducia. Se non ottieni risultati azionisti ed in primis la posizion… - infoitsport : Risultati e classifica prima manche gigante maschile Adelboden 2022: vince Odermatt, italiani indietro - redbullITA : Nuovo Dakar Daily per voi ?? Chi è primo nella classifica generale? Cosa avrà scoperto il buon @jakidale ? ????… - infoitsport : Risultati e classifica prima manche gigante femminile Kranjska Gora 2022: -