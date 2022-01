Rino Formica | basta santificare la coppia salvifica Draghi-Mattarella Fate votare gli italiani

Leggi su secoloditalia

(Di domenica 9 gennaio 2022), ex ministro socialista e politico di lungo corso, in un articolo sul quotidiano Domani analizza l’attuale situazione e dipinge uno scenario fosco. A suo avviso siamo ben oltre ciò che la Costituzione consente. Ci stiamo piegando a vivere in uno stato di perenne eccezione.E in relazione alle paure che si diffondono – sanitarie ed economiche – preferiamo affidarci alla. Invece presidente del Consiglio e presidente della Repubblica sono ruoli distinti e distanti. E non è affatto vero che la stessa maggioranza che supporta il primo deve anche eleggere il secondo (come ha dettoin conferenza stampa).denuncia uno squilibrio istituzionale Ma nessuno ormai fa più caso ai continui strappi che si ...