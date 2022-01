Rientro in classe, a Roma situazione pesantissima. Mancano 7mila docenti: “Salteranno molte lezioni” (Di domenica 9 gennaio 2022) situazione critica a Roma e non solo per il Rientro in classe dopo le vacanze di fine anno. Secondo quanto segnala La Repubblica, ci saranno 7mila lavoratori assenti: docenti e Ata costretti a casa dal Covid-19, in quarantena o non vaccinati, dunque sospesi dall'incarico. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 9 gennaio 2022)critica ae non solo per ilindopo le vacanze di fine anno. Secondo quanto segnala La Repubblica, ci sarannolavoratori assenti:e Ata costretti a casa dal Covid-19, in quarantena o non vaccinati, dunque sospesi dall'incarico. L'articolo .

