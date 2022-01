Advertising

petergomezblog : Scuola, in Francia impennata di contagi quattro giorni dopo il rientro: mai così tante classi chiuse dalla primaver… - fattoquotidiano : Scuola, in Sicilia Musumeci rinvia il rientro di tre giorni: ma è caos ordinanze. Il sindaco di Messina insiste con… - petergomezblog : Scuola, Bianchi incontra i sindacati. E insiste sul rientro: “Nessun Paese Ue ha chiuso”. Zaia: “Ci prepariamo a un… - ricangius : Ma è normale che la sera prima del rientro a scuola i genitori debbano chiedersi se fidarsi di un governo che ha di… - GMagaglio : RT @orizzontescuola: Rientro a scuola, Galimberti: “Molti docenti sono innamorati dello stipendio” [VIDEO] -

Ultime Notizie dalla rete : Rientro scuola

"Si affronta insieme e con la volontà di tutti di consentire ai ragazzi di riprendere la" sottolinea. "Ordinanza Campania sbagliata" La scelta della Campania? "Sbagliata e illegittima" ...Mentre il decreto del governo del 5 gennaio scorso mette nero su bianco il "principio base dellain presenza" e "regole per l'uso della formazione a distanza", in casi "specifici e mirati" e ...Walter Ricciardi ha parlato della possibilità di un nuovo lockdown in Italia e dei rischi derivanti dalla nuova variante Deltacron ...NARDO' - La scuola in presenza non è sostituibile e non occorre essere Galimberti per capirlo ma in questo momento, vista la situazione contingente, con percentuali di contagio bulgare, onestamente cr ...