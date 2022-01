Rientro a scuola, Bianchi: "Siamo pronti, regole chiare". Critici dirigenti scolastici e medici (Di lunedì 10 gennaio 2022) "La scuola è pronta, l'ha spiegato bene il commissario Figliuolo e tutti quelli che già da venerdì sono tornati in classe. Sicuramente Siamo preoccupati, come tutti. Però abbiamo fatto un disposto ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 10 gennaio 2022) "Laè pronta, l'ha spiegato bene il commissario Figliuolo e tutti quelli che già da venerdì sono tornati in classe. Sicuramentepreoccupati, come tutti. Però abbiamo fatto un disposto ...

Advertising

petergomezblog : Scuola, in Francia impennata di contagi quattro giorni dopo il rientro: mai così tante classi chiuse dalla primaver… - fattoquotidiano : Scuola, in Sicilia Musumeci rinvia il rientro di tre giorni: ma è caos ordinanze. Il sindaco di Messina insiste con… - petergomezblog : Scuola, Bianchi incontra i sindacati. E insiste sul rientro: “Nessun Paese Ue ha chiuso”. Zaia: “Ci prepariamo a un… - nascitavener : non riesco a provare l'ansia per il rientro a scuola e non so se è un bene o meno - greco_tiziana : Domattina rientro a scuola, dopo la tempesta di mail da parte di studenti, genitori, colleghi, su positivi, quarant… -