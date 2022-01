Ricordi tra i luoghi preziosi del nostro Paese: la Città di Spoleto e il verde dei suoi dintorni (Di domenica 9 gennaio 2022) di Maria Carla Tartarone Realfonzo Ricordo il verde dell’Umbria ed in particolare della Città di Spoleto e sento il bisogno di scriverne, di raccontare le visioni di dieci anni di vita tra il verde e la storia.Giunsi a Spoleto nel dopoguerra, all’età di dieci anni, per frequentare nel Convitto dell’ENPAS la quinta elementare. Vi rimasi poi per seguire la Scuola Media e la scuola Superiore, al Liceo Ginnasio Pontano-Sansi, sito proprio di fronte al Convitto. Il Collegio era in un moderno edificio appena costruito, architettonicamente oggi ancora in ordine, sito di fronte all’antico fabbricato del Liceo, nella parte alta della Città, sulla strada che conduce, tra il verde dei viali, più in alto, ad un Convento dei Cappuccini. Per la Scuola Media si andava in discesa ... Leggi su ildenaro (Di domenica 9 gennaio 2022) di Maria Carla Tartarone Realfonzo Ricordo ildell’Umbria ed in particolare delladie sento il bisogno di scriverne, di raccontare le visioni di dieci anni di vita tra ile la storia.Giunsi anel dopoguerra, all’età di dieci anni, per frequentare nel Convitto dell’ENPAS la quinta elementare. Vi rimasi poi per seguire la Scuola Media e la scuola Superiore, al Liceo Ginnasio Pontano-Sansi, sito proprio di fronte al Convitto. Il Collegio era in un moderno edificio appena costruito, architettonicamente oggi ancora in ordine, sito di fronte all’antico fabbricato del Liceo, nella parte alta della, sulla strada che conduce, tra ildei viali, più in alto, ad un Convento dei Cappuccini. Per la Scuola Media si andava in discesa ...

