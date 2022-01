Ricongiunto alla famiglia il bimbo scomparso dopo essere stato affidato ai militari nell’aeroporto di Kabul

Leggi su nextquotidiano

(Di domenica 9 gennaio 2022) Durante i caotici momenti dell’evacuazione dain seguitopresa di potere da parte dei Talebani il piccolo Sohail Ahmadi eraconsegnato dai suoi genitori a un soldato americano oltre la recinzione dell’aeroporto,aiper evitare che rimanesse ferito nella calca. Una volta all’interno dello scalo, il piccolo non erapiù ritrovato dai genitori, che avevano diritto a lasciare il Paese. La ricerca frenetica non aveva dato buon esito e il padre del, Mirza Ali Ahmadi, che aveva lavorato come guardia della sicurezza all’ambasciata americana a, sua madre Suraya e gli altri quattro figli erano stati fatti salire su un volo per l’evacuazione. Per quattro mesi i genitori non hanno avuto idea di dove fosse il loro ...