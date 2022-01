Reinildo Mandava arriva già a gennaio? C’è la notizia sul mercato del Napoli! (Di domenica 9 gennaio 2022) L’acquisto di Axel Tuanzebe è risultato fondamentale per completare il reparto arretrato del Napoli. L’inglese va così ad occupare il posto lasciato libero dal turbolento addio di K?stas Man?las. Non è un mistero però che Giuntoli sia alla costante ricerca di un terzino sinistro. Tra i tanti nomi che si sono fatti nel corso delle sessioni di mercato, Reinildo Mandava è tra i più appetibili. FOTO: Getty – Napoli Reinildo Mandava Tuttavia, l’ottima prestazione di Faouzi Ghoulam contro la Juventus sembra poter rimandare a giugno la necessità di un nuovo colpo sulla corsia mancina. Stando a Tuttosport, infatti, l’arrivo di Reinildo sarà posticipato in estate, quando scadrà il suo contratto con il Lille (e anche quello di Ghoulam con il Napoli). La società partenopea, infatti, ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 9 gennaio 2022) L’acquisto di Axel Tuanzebe è risultato fondamentale per completare il reparto arretrato del Napoli. L’inglese va così ad occupare il posto lasciato libero dal turbolento addio di K?stas Man?las. Non è un mistero però che Giuntoli sia alla costante ricerca di un terzino sinistro. Tra i tanti nomi che si sono fatti nel corso delle sessioni diè tra i più appetibili. FOTO: Getty – NapoliTuttavia, l’ottima prestazione di Faouzi Ghoulam contro la Juventus sembra poter rimandare a giugno la necessità di un nuovo colpo sulla corsia mancina. Stando a Tuttosport, infatti, l’arrivo disarà posticipato in estate, quando scadrà il suo contratto con il Lille (e anche quello di Ghoulam con il Napoli). La società partenopea, infatti, ...

