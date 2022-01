Reggio Emilia-Virtus Bologna oggi, Serie A basket: orario, canale tv, programma, streaming (Di domenica 9 gennaio 2022) Torna in campo anche la Virtus Bologna. I bianconeri sfidano l’Unahotels Reggio Emilia tra le mura “amiche” dell’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (impianto che ospita anche per quest’anno le gare interne dei reggiani, visti i lavori di ristrutturazione in corso al PalaBigi), per la quindicesima ed ultima giornata di andata della Serie A di basket. Le V-nere vogliono riscattare prontamente la sconfitta subita pochi giorni fa contro l’Olimpia Milano per 102-99 dopo un overtime al Forum nel big-match originariamente previsto per Santo Stefano, saltato poi per via delle diverse positività in casa meneghina. Alla squadra di coach Scariolo non sono bastati i 34 punti di uno scatenato Marco Belnelli, con la tripla di Kyle Weems allo scadere del tempo supplementare che si è spenta sul ferro ... Leggi su oasport (Di domenica 9 gennaio 2022) Torna in campo anche la. I bianconeri sfidano l’Unahotelstra le mura “amiche” dell’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (impianto che ospita anche per quest’anno le gare interne dei reggiani, visti i lavori di ristrutturazione in corso al PalaBigi), per la quindicesima ed ultima giornata di andata dellaA di. Le V-nere vogliono riscattare prontamente la sconfitta subita pochi giorni fa contro l’Olimpia Milano per 102-99 dopo un overtime al Forum nel big-match originariamente previsto per Santo Stefano, saltato poi per via delle diverse positività in casa meneghina. Alla squadra di coach Scariolo non sono bastati i 34 punti di uno scatenato Marco Belnelli, con la tripla di Kyle Weems allo scadere del tempo supplementare che si è spenta sul ferro ...

