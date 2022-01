Raspadori: «Che vittoria! Ital-Sassuolo? Dico questo su Scamacca e Berardi» (Di domenica 9 gennaio 2022) . Le dichiarazioni dell’attaccante neroverde Giacomo Raspadori ha parlato a DAZN dopo la vittoria del Sassuolo sul campo dell’Empoli. Le sue parole: «Fa veramente bene per il morale. Una vittoria importante su un campo difficile. Abbiamo fatto quello che volevamo e penso che sia una partita importantissima. L’1-2 è stato un bel gol, soprattutto perché è arrivato in un momento in cui stavamo soffrendo ed è stato molto importante. Tanta Nazionale nel Sassuolo? Abbiamo fatto un’ottima partita. Gianluca è entrato e si è fatto trovare pronto, Domenico ormai da due anni fa la differenza in ogni partita». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 9 gennaio 2022) . Le dichiarazioni dell’attaccante neroverde Giacomoha parlato a DAZN dopo la vittoria delsul campo dell’Empoli. Le sue parole: «Fa veramente bene per il morale. Una vittoria importante su un campo difficile. Abbiamo fatto quello che volevamo e penso che sia una partita importantissima. L’1-2 è stato un bel gol, soprattutto perché è arrivato in un momento in cui stavamo soffrendo ed è stato molto importante. Tanta Nazionale nel? Abbiamo fatto un’ottima partita. Gianluca è entrato e si è fatto trovare pronto, Domenico ormai da due anni fa la differenza in ogni partita». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

murnauu : @FFunesto @Inter_Scout Per Scamacca 40 sono anche disposto a pagarli eh, detto che comunque personalmente sono per… - FFunesto : @murnauu @Inter_Scout Non sto assolutamente dicendo che siano sullo stesso piano eh Però sta narrazione che Raspad… - LeBombeDiVlad : ???? #SerieA | #EMP 1-5 #SAS — ?? Berardi 13' (rig., S); Henderson 18' (E); Raspadori 24', 71' (S); Scamacca 67', 92'… - zazoomblog : Empoli-Sassuolo 1-5 Raspadori: “Vittoria che fa bene al morale siamo cresciuti molto” - #Empoli-Sassuolo… - murnauu : @FFunesto @Inter_Scout Oltre al fatto che secondo me se vai in Belgio/Olanda ne trovi a pacchi di giocatori tipo ra… -