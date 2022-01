Quirinale, Salvini: "Lavoro per elezione veloce e con personalità di centrodestra" (Di domenica 9 gennaio 2022) Roma, 09 gennaio 2022 "Non partecipo al totonomi, Lavoro per elezione veloce e di un uomo del centrodestra. Sto lavorando privatamente e il 24 ne vedremo gli esiti", così Matteo Salvini a margine di ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 9 gennaio 2022) Roma, 09 gennaio 2022 "Non partecipo al totonomi,pere di un uomo del. Sto lavorando privatamente e il 24 ne vedremo gli esiti", così Matteoa margine di ...

Draghi difende le misure e prova a blindare i partiti Se sull'argomento Quirinale quello che Draghi aveva da dire lo ha detto con chiarezza il 22 ... In attesa di Matteo Salvini - che pur sentendo informalmente tutti i leader resta al momento legato alla ...

La via (in salita) per Draghi al Colle. Parla Dini Lamberto Dini, ex presidente del Consiglio e già direttore della Banca d'Italia, ha un consiglio non richiesto per Mario Draghi. Se resta a Palazzo Chigi i partiti non gli renderanno la vita facile. M ...

