Quirinale, centrodestra al lavoro per 'stringere' su un candidato di area (Di domenica 9 gennaio 2022) AGI - Il centrodestra tira dritto sull'elezione di un presidente della Repubblica "di area". E, forte di quello che viene letto in Forza Italia come un endorsement Ue, rilancia il nome di Silvio Berlusconi. "Penso, in tutta onestà e senza enfasi, che una presidenza di Silvio Berlusconi con un capo del governo come Mario Draghi sarebbe imbattibile e promuoverebbe l'Italia ancora più della già alta posizione di cui gode", dice il segretario del Partito popolare europeo, Antonio Lopez per il quale, "Berlusconi e Draghi hanno entrambi questo vantaggio, che surclassa ogni altro politico italiano: sono gli unici veramente noti e apprezzati come leader in Europa". Parole che vengono salutate con un coro unanime di giubilo da parte degli esponenti di Forza Italia e con i ringraziamenti via Twitter del diretto interessato: "Grazie al mio amico Antonio Lopez per ... Leggi su agi (Di domenica 9 gennaio 2022) AGI - Iltira dritto sull'elezione di un presidente della Repubblica "di". E, forte di quello che viene letto in Forza Italia come un endorsement Ue, rilancia il nome di Silvio Berlusconi. "Penso, in tutta onestà e senza enfasi, che una presidenza di Silvio Berlusconi con un capo del governo come Mario Draghi sarebbe imbattibile e promuoverebbe l'Italia ancora più della già alta posizione di cui gode", dice il segretario del Partito popolare europeo, Antonio Lopez per il quale, "Berlusconi e Draghi hanno entrambi questo vantaggio, che surclassa ogni altro politico italiano: sono gli unici veramente noti e apprezzati come leader in Europa". Parole che vengono salutate con un coro unanime di giubilo da parte degli esponenti di Forza Italia e con i ringraziamenti via Twitter del diretto interessato: "Grazie al mio amico Antonio Lopez per ...

