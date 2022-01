Quattro carte e una scartina dei Cinque Stelle per il Quirinale. La bussola di Ocone (Di domenica 9 gennaio 2022) Anche se i 233 parlamentari del Movimento sono oggi un terzo di quelli eletti Quattro anni fa (338 per la precisione), i Cinque Stelle restano comunque il partito di maggioranza relativa nelle due Camere, arrivando ad esprimere più di un quinto dei Grandi Elettori che il 24 gennaio si riuniranno per eleggere il nuovo Capo dello Stato. Anche se teoricamente è possibile che sia eletto un Presidente della Repubblica senza i loro voti, ogni analisi seria deve considerare in prima istanza gli interessi e le intenzioni dei grillini. In verità, di punti fermi, o meglio di minimi comun denominatori fra i parlamentari a Cinque Stelle, ce ne sono pochi, anzi forse uno solo: far continuare la legislatura. Attorno a questo asse si possono mettere in fila le opzioni che si presentano al partito, le ... Leggi su formiche (Di domenica 9 gennaio 2022) Anche se i 233 parlamentari del Movimento sono oggi un terzo di quelli elettianni fa (338 per la precisione), irestano comunque il partito di maggioranza relativa nelle due Camere, arrivando ad esprimere più di un quinto dei Grandi Elettori che il 24 gennaio si riuniranno per eleggere il nuovo Capo dello Stato. Anche se teoricamente è possibile che sia eletto un Presidente della Repubblica senza i loro voti, ogni analisi seria deve considerare in prima istanza gli interessi e le intenzioni dei grillini. In verità, di punti fermi, o meglio di minimi comun denominatori fra i parlamentari a, ce ne sono pochi, anzi forse uno solo: far continuare la legislatura. Attorno a questo asse si possono mettere in fila le opzioni che si presentano al partito, le ...

