Qualificazioni Australian Open 2022 in tv: programma, date, orari e diretta streaming (Di domenica 9 gennaio 2022) Il programma, le date, gli orari e la copertura tv delle Qualificazioni Australian Open 2022, evento in programma da lunedì 10 a giovedì 13 gennaio. Tanti tennisti e tenniste in rappresentanza dei colori azzurri sono pronti a scendere in campo per conquistare un posto nel main draw del primo slam dell'anno. L'evento non godrà di copertura televisiva. Eurosport, che detiene in esclusiva i diritti del torneo, non trasmetterà infatti le Qualificazioni in tv. Tuttavia, sarà possibile seguire i match in streaming su Eurosport Player e Discovery+. La causa è da ricercare nei problemi di carattere tecnico e logistico. Sportface.it vi terrà comunque compagnia con aggiornamenti e approfondimenti sui match con italiani ...

