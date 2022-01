Qualificazioni Atp Sydney 2022: Travaglia approda al turno decisivo, Seppi eliminato (Di domenica 9 gennaio 2022) Notizie agrodolci dai tornei in Australia che nella mattinata di domenica 9 gennaio hanno visto andare in scena in particolare le Qualificazioni del torneo Atp di Sydney 2022. Nel 250 dell’Olympic Park Tennis Center, Stefano Travaglia batte per 7-5 6-1 il padrone di casa Matthew Christopher Romios (745 Atp) e fa valere il suo status di seconda testa di serie. Per Steto adesso c’è l’ultimo gradino da affrontare, vale a dire il turno decisivo per approdare al main draw: ancora un aussie sulla strada del trentenne di Ascoli Piceno numero 78 del ranking, che se la dovrà vedere con il 175 della classifica mondiale Christopher O’Connell, avversario sicuramente insidioso. Proprio O’Connell ha regalato un’amarezza al tennis azzurro, visto che è stato lui a interrompere subito ... Leggi su sportface (Di domenica 9 gennaio 2022) Notizie agrodolci dai tornei in Australia che nella mattinata di domenica 9 gennaio hanno visto andare in scena in particolare ledel torneo Atp di. Nel 250 dell’Olympic Park Tennis Center, Stefanobatte per 7-5 6-1 il padrone di casa Matthew Christopher Romios (745 Atp) e fa valere il suo status di seconda testa di serie. Per Steto adesso c’è l’ultimo gradino da affrontare, vale a dire ilperre al main draw: ancora un aussie sulla strada del trentenne di Ascoli Piceno numero 78 del ranking, che se la dovrà vedere con il 175 della classifica mondiale Christopher O’Connell, avversario sicuramente insidioso. Proprio O’Connell ha regalato un’amarezza al tennis azzurro, visto che è stato lui a interrompere subito ...

