Psg, Pochettino: "Abbiamo dominato. Ramos? La concorrenza è grande per tutti"

"Quando si prende gol subito, cambia tutto. Loro volevano toglierci la profondità e gli spazi. Noi Abbiamo fatto degli errori nel primo tempo, meglio invece nel secondo: in generale penso che siamo stati migliori e Abbiamo dominato cercando di rendere le cose difficili a Caqueret e Guimaraes". Così Mauricio Pochettino commenta il pareggio per 1-1 sul campo del Lione: al gol iniziale di Paquetà, ha risposto Kehrer nella ripresa. Il tecnico del Psg ha poi continuato: "A volte Abbiamo forzato troppo le giocate, nel primo tempo invece siamo stati troppo lenti. Il gol è arrivato grazie a un assist di Michut. Ramos in panchina? La concorrenza è grande per tutti, lui sta bene e spero potrà giocare le prossime partite: è stata una mia scelta ...

