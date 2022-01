Pronto al passo indietro Terremoto-Mario Draghi | la mossa clamorosa a pochi giorni dal voto per il Quirinale

(Di domenica 9 gennaio 2022) Quelle che sei mesi fa erano timide smorfie di dissenso, oggi si sono fatte vere e proprie voci contrarie. È arrivata la fine della percezione messianica di. Forse. "Ipse dixit", dicevano gli antichi romani. L'ha detto lui. E così è. Ma la politica, prima in stato di soggezione di fronte alla statura dell'ex banchiere, ora alza la testa. Ed è successo più o meno dopo la conferenza di fine anno. Quando, con la chiarezza di un oracolo, ha fatto capire che magari sì, poteva essere interessato a traslocare al. Che poi voleva dire quello? Boh. Però, agli occhi dei partiti,è sceso dal piedistallo. Terminando l'epoca in cui erano gli altri a doverlo inseguire e cominciando quella in cui è lui a proporsi. Bene. Anzi, male. Perché il presidente del Consiglio non si ricorda ...

Advertising

Morretz97 : RT @graxstyles: Ma il profilo di Salvatore pronto ad arrivare a 20k tra circa 10 minuti di sto passo vi prego #CePostaPerTe - Federlouis : RT @graxstyles: Ma il profilo di Salvatore pronto ad arrivare a 20k tra circa 10 minuti di sto passo vi prego #CePostaPerTe - graxstyles : Ma il profilo di Salvatore pronto ad arrivare a 20k tra circa 10 minuti di sto passo vi prego #CePostaPerTe - vuqueliott : Domani salvatore di questo passo già pronto per le sponsorizzazioni su Instagram #CePostaPerTe - Sofia04052020 : RT @Daniela42072581: CHE SIA UN BUON 2022?? C'È LO AUGURIAMO?? A volte però anche gli Alberi più solidi non sono Immuni agli uragani???? CAFFÈ… -

Ultime Notizie dalla rete : Pronto passo

La Nuova Sardegna

Dopo gli esterni girati lungo ildelle Streghe, cineprese in azione nel cuore del centro ... Qui il cameo di Maurizio Ferrini, nelle vesti dell'oste del locale,da accogliere gli ospiti e a ...... una sola risposta, molte domande Così ci troviamo ancora una volta di fronte aisoccorso ... alle liti tra Regioni e Governo centrale, ai contrasti nella maggioranza e via di questo. Non è ...In porta la dirigenza sta vagliando le alternative Plizzari (Milan) e l’esperto Alfonso (Cremonese), che Venturato allenò a Cittadella ...L’attaccante abbraccia Firenze e lancia un messaggio a Vlahovic. Poi nessun dubbio sul futuro: "Sono qui per rimanerci" ...