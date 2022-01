Primo premio assoluto, nella sezione giornalismo, per la scrittrice aquilana Monica Pelliccione, che ha vinto il quinto concorso letterario nazionale “Il sabato del villaggio (Di domenica 9 gennaio 2022) ”, organizzato a Cosenza dal Centro studi nazionale Atlantide e dedicato alla figura di Giacomo Leopardi. Presidente del premio Monica Vendrame e direttore artistico Fiore Sansalone. L’importante riconoscimento è arrivato con un articolo pubblicato sul “Il Centro”, che ripercorre la storia di Sabrina Prioli, cooperante aquilana picchiata a sangue e violentata in Sud Sudan, che ancora oggi porta avanti la sua battaglia per ottenere un risarcimento. Pelliccione, storica firma del quotidiano abruzzese, ha collaborato con “Repubblica” e Kataweb. E’ stata corrispondente dall’Abruzzo dell’Agenzia giornalistica Italia (Agi) e responsabile di vari uffici stampa pubblici e privati. E’ autrice dei volumi “L’Aquila e il polo elettronico”, “Nel nome di Celestino”, “San Pietro della Jenca”, “Storie di donne”, ... Leggi su cityroma (Di domenica 9 gennaio 2022) ”, organizzato a Cosenza dal Centro studiAtlantide e dedicato alla figura di Giacomo Leopardi. Presidente delVendrame e direttore artistico Fiore Sansalone. L’importante riconoscimento è arrivato con un articolo pubblicato sul “Il Centro”, che ripercorre la storia di Sabrina Prioli, cooperantepicchiata a sangue e violentata in Sud Sudan, che ancora oggi porta avanti la sua battaglia per ottenere un risarcimento., storica firma del quotidiano abruzzese, ha collaborato con “Repubblica” e Kataweb. E’ stata corrispondente dall’Abruzzo dell’Agenzia giornalistica Italia (Agi) e responsabile di vari uffici stampa pubblici e privati. E’ autrice dei volumi “L’Aquila e il polo elettronico”, “Nel nome di Celestino”, “San Pietro della Jenca”, “Storie di donne”, ...

