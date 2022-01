"Positivo al Covid nel periodo natalizio". Ma il 28 dicembre... Clamoroso: Luigi Di Maio si incastra da solo? (Di domenica 9 gennaio 2022) Ombre su Luigi Di Maio. Già, perché ieri, sabato 8 gennaio, dopo che si erano diffuse voci su "un leader di un partito di maggioranza e due ministri positivi al Covid", ha confermato che con assoluta probabilità che uno di questi era lui. Il ministro degli Esteri infatti ha rivelato di aver contratto il virus, di stare bene e di essere già guarito. E ancora, ha spiegato di essere risultato Positivo nel corso del periodo natalizio. "Da domani sarà al ministero", aveva confermato il suo staff. E fin qui, tutto bene. Peccato però che, come nota Dagospia, in questa ricostruzione qualcosa sembra proprio non tornare. Già, perché era il 28 dicembre quando Luigi Di Maio, un'agenzia Ansa sta lì a confermarlo, affermava: "Gli incontri avuti ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 9 gennaio 2022) Ombre suDi. Già, perché ieri, sabato 8 gennaio, dopo che si erano diffuse voci su "un leader di un partito di maggioranza e due ministri positivi al", ha confermato che con assoluta probabilità che uno di questi era lui. Il ministro degli Esteri infatti ha rivelato di aver contratto il virus, di stare bene e di essere già guarito. E ancora, ha spiegato di essere risultatonel corso del. "Da domani sarà al ministero", aveva confermato il suo staff. E fin qui, tutto bene. Peccato però che, come nota Dagospia, in questa ricostruzione qualcosa sembra proprio non tornare. Già, perché era il 28quandoDi, un'agenzia Ansa sta lì a confermarlo, affermava: "Gli incontri avuti ...

