Positivi al covid ma in giro di sabato sera: scattano le denunce (Di domenica 9 gennaio 2022) Perugia, 9 gennaio 2022 - La febbre del sabato sera rischia di costare cara a due uomini fermati nella notte tra sabato e domenica dalla Polizia a Perugia mentre circolavano in compagnia nonostante ... Leggi su lanazione (Di domenica 9 gennaio 2022) Perugia, 9 gennaio 2022 - La febbre delrischia di costare cara a due uomini fermati nella notte trae domenica dalla Polizia a Perugia mentre circolavano in compagnia nonostante ...

