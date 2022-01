Polonia, Cannavaro ci pensa: l’alternativa è Pirlo (Di domenica 9 gennaio 2022) La Polonia corteggia Cannavaro offrendogli il ruolo di c.t.. Lui ci pensa, l’alternativa è Pirlo Nella giornata di ieri è circolata con insistenza la notizia dell’interesse della Polonia di affidare a Fabio Cannavaro il ruolo di c.t. della Nazionale. Le parti avrebbero già avuto un incontro, con la Federazione polacca che avrebbe offerto al campione del Mondo 2006 un contratto fino al termine dell’Europeo 2024 a 2 milioni a stagione. Cannavaro ci pensa, anche se vorrebbe allenare un club e non sarebbe convinto dal fatto che la Polonia affronterà dei complicati playoff per qualificarsi al prossimo Mondiale. La Federazione attende una risposta e nel frattempo studia le alternative. L’altro nome forte, secondo ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 9 gennaio 2022) Lacorteggiaoffrendogli il ruolo di c.t.. Lui ciNella giornata di ieri è circolata con insistenza la notizia dell’interesse delladi affidare a Fabioil ruolo di c.t. della Nazionale. Le parti avrebbero già avuto un incontro, con la Federazione polacca che avrebbe offerto al campione del Mondo 2006 un contratto fino al termine dell’Europeo 2024 a 2 milioni a stagione.ci, anche se vorrebbe allenare un club e non sarebbe convinto dal fatto che laaffronterà dei complicati playoff per qualificarsi al prossimo Mondiale. La Federazione attende una risposta e nel frattempo studia le alternative. L’altro nome forte, secondo ...

