Poggi | Venezia penalizzato due volte senza lo 0-3 a Salerno

(Di domenica 9 gennaio 2022) “Non siamo felici di non aver giocato aperchè noi abbiamo rispettato le regole, ma ci siamo posti poi delle domande: perchè siamo stati costretti ad andare lì e ora abbiamo ancora due giocatori squalificati.lo 0-3 a tavolino e l’omologazione della partita, anche se poi ci sarebbero stati i ricorsi, abbiamo subito un doppio danno”. Lo ha detto Paolo, direttore tecnico del, intervenuto a Sky Sport prima della gara contro il Milan, a proposito della decisione del Giudice Sportivo di considerare ‘sub judice’ le gare non disputate nella 20/a giornata per lo stop imposto dalle varie Asl Consiglia

A parlare è il direttore tecnico del Venezia, Paolo Poggi, intervenuto a Sky Sport prima della gara contro il Milan, a proposito della decisione del Giudice Sportivo di considerare 'sub judice' le partite non disputate. Sandro Tonali e Theo Hernandez, infatti, sono diffidati: per loro, in caso di ammonizione, scatterebbe la squalifica.