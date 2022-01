Pistocchi | “Napoli super | visto il possesso palla?”

Leggi su napolipiu

(Di domenica 9 gennaio 2022)-Sampdoria finisce 1-0, con gli azzurri che hanno avuto il 69% di. Partita decisa dal gol di Petagna. Ancora una volta domina la partita, ma questa volta la squadra di Spalletti riesce a portare a casa anche il risultato. La vittoria con la Sampdoria, fa sfatare anche il tabù Maradona a Luciano Spalletti che dopo tre sconfitte consecutive in casa riesce a portare a casa i tre punti. Una vittoria fondamentale per la lotta Champions League, anche perché ilha risposto alla Sampdoria che ha dominato contro l’Udinese.-Sampdoria: il commento di-Sampdoria 1:0 Con il minimo vantaggio in una partita dominata ilbatte la Samp e torna a vincere al Maradona. Petagna segna e gioca una buona partita, ma ...