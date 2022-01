Pillole per una nuova Storia Letteraria 045 di Federico Sanguineti (Di domenica 9 gennaio 2022) Come fare didattica di un classico Di Federico Sanguineti In quel vademecum che è Maupassant e «l’altro» di Alberto Savinio, a parte la denuncia, più che mai attuale, del pericolo di estetismi come il dannunzianesimo che, in quanto tali, “non sono soltanto letterari, ma sono filosofici, sono astronomici, sono politici, sono sociali, sono ideologici, sono mentali”, non mancano indicazioni riguardo alla lettura dei testi letterari e in particolare di cosiddetti classici. Basti pensare a una considerazione come la seguente: “L’Iliade si muove con l’andatura del carro, la Odissea con l’andatura della nave a vela, l’Orlando furioso con l’andatura del cavallo; ed è certo che queste medesime opere letterarie si muoverebbero con passo diverso se fossero state scritte al tempo della trazione a vapore”. Con quale andatura si muove il Poema di Dante? La ... Leggi su cronachesalerno (Di domenica 9 gennaio 2022) Come fare didattica di un classico DiIn quel vademecum che è Maupassant e «l’altro» di Alberto Savinio, a parte la denuncia, più che mai attuale, del pericolo di estetismi come il dannunzianesimo che, in quanto tali, “non sono soltanto letterari, ma sono filosofici, sono astronomici, sono politici, sono sociali, sono ideologici, sono mentali”, non mancano indicazioni riguardo alla lettura dei testi letterari e in particolare di cosiddetti classici. Basti pensare a una considerazione come la seguente: “L’Iliade si muove con l’andatura del carro, la Odissea con l’andatura della nave a vela, l’Orlando furioso con l’andatura del cavallo; ed è certo che queste medesime opere letterarie si muoverebbero con passo diverso se fossero state scritte al tempo della trazione a vapore”. Con quale andatura si muove il Poema di Dante? La ...

