Piero Chiambretti positivo dopo la terza dose | «Un brutto colpo» Le sue condizioni

(Di domenica 9 gennaio 2022) «È stato un». Pernon è semplice avere di nuovo a che fare con il Covidche due anni fa «mi ha fatto stare per quindici giorni in ospedale, tra la vita e la morte, portandosi via mia mamma». Ora è diverso, «è come se fosse un virus più garbato». Tanto che domani sera, su Italia 1, sarà comunque alla guida di Tiki Taka. Ma in smart working, da casa. «Non mi faccio mancare nulla. Ovviamente avrei preferito andare in studio con le mie gambe, ma ormai la tv si può fare da remoto... essendo però un artigiano del tubo catodico, preferisco le cose classiche. Sarò aiutato da Monica Bertini e ci saranno anche i miei validissimi ospiti». Come ha scoperto di essere di nuovo?«Avevo sintomi precisi: mal di gola insistente, forte emicrania — ...