Piero Chiambretti di nuovo positivo al Covid | “Penso a mia madre morta | ora mi fa paura anche l’acqua fredda”

(Di domenica 9 gennaio 2022)nuovamenteal Coronavirus. Il conduttore di Tiki Taka si era già ammalato lo scorso anno e nel frattempo aveva fattola dose booster del vaccino anti-. In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera ha spiegato: “Avevo sintomi precisi: mal di gola insistente, forte emicrania — dovrebbero chiamarlo Emicron non Omicron —. Quindi, nonostante un primo tampone negativo al mattino, ho voluto farne un altro la sera, diverso, che intercettasse questa variante, ed ero. Mi sono bruciato concalda e ora mi fala”. Ilgli aveva già portato via laFelicita, nel marzo 2020. Adesso, tornare ad affrontare il ...

Due anni fa il Covid si è portato via sua madre, lui ne è uscito dopo 15 giorni di ospedale. Oggi il virus è tornato masi è fatto trovare preparato. 'Regalo di Natale.. sono positivo, ma sto bene', scrive in un post sul suo profilo Instagram. Tanto che domani sera, su Italia 1, sarà comunque alla ..., conduttore di TikiTaka, su Italia 1, è positivo al Coronavirus . Si era ammalato già l'anno scorso e nel frattempo aveva fatto la terza dose. In un'intervista rilasciata al Corriere ...Lunedì 10 gennaio 2022, su Italia 1, in seconda serata, torna dopo la pausa natalizia con un nuovo appuntamento “Tiki Taka – La Repubblica del pallone”. Conduce da remoto Piero Chiambretti con Monica ...Due anni fa il Covid si è portato via sua madre, lui ne è uscito dopo 15 giorni di ospedale. Oggi il virus è tornato ma Piero Chiambretti si è fatto ...