Picco contagi | gli ultras del Napoli | “Visto l’aggravarsi della situazione sanitaria restiamo fuori”

Leggi su anteprima24

(Di domenica 9 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– I gruppi didelescono di nuovo dallo stadio Maradona per salvaguardare i tifosi delle due curve dal possibileo nel periododel virus del covid. “– scrivono gliCurva A – vengono a mancare i requisiti essenzialinostra presenza come il tifare e lo stare vicini. Ci vediamo costretti a uscire dalla nostra curva, augurandoci che laattuale migliori per tutti”. L’assenza deglinon è legata alla nuova restrizione a 5.000 tifosi negli stadi, come spiega un volantino ...