Petagna stende la Samp, il Napoli ritrova la vittoria al Maradona (Di domenica 9 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutol Napoli batte la Sampdoria 1-0 e torna alla vittoria al 'Maradona' dopo tre sconfitte consecutive in casa in campionato. Decide la partita un gran gol di Andrea Petagna, a segno nel finale del primo tempo. Alla mezz'ora i partenopei sono costretti a rinunciare a Lorenzo Insigne: il capitano del Napoli è costretto a lasciare il campo, tra gli applausi del pubblico, per un infortunio muscolare. Napoli Sampdoria 1-0 Marcatori: 43? Petagna (N) Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrhamani, Juan Jesus, Ghoulam (80? Tuanzebe); Demme (80? Fabian), Lobotka; Elmas, Mertens, Insigne (29? Politano); Petagna. A disposizione: Idasiak, Marfella, Costanzo, Tuanzebe, Zanoli, Ruiz, ...

