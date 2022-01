Petagna in rovesciata come Carlo Parola della Panini, la foto fa il giro del web (Di domenica 9 gennaio 2022) Andrea Petagna ha segnato un gol in rovesciata in Napoli-Sampdoria, sul web il montaggio della foto come la mitica rovesciata della Panini. Una rete davvero magnifica quella di Petagna che contro la Samp ha sfruttato al meglio una palla vagante, ribattuta male dalla difesa avversaria. L’attaccante del Napoli di puro istinto in acrobazia ha messo il pallone dietro alle spalle del portiere avversario. Petagna al termine della partita ha parlato anche della rete in rovesciata, ma soprattutto ha voluto mettere in evidenza la bella vittoria contro la Sampdoria che ha portato tre punti fondamentali al Napoli. Carlo Parola: la ... Leggi su napolipiu (Di domenica 9 gennaio 2022) Andreaha segnato un gol inin Napoli-Sampdoria, sul web il montaggiola mitica. Una rete davvero magnifica quella diche contro la Samp ha sfruttato al meglio una palla vagante, ribattuta male dalla difesa avversaria. L’attaccante del Napoli di puro istinto in acrobazia ha messo il pallone dietro alle spalle del portiere avversario.al terminepartita ha parlato ancherete in, ma soprattutto ha voluto mettere in evidenza la bella vittoria contro la Sampdoria che ha portato tre punti fondamentali al Napoli.: la ...

