Persone scaraventate a decine di metri: uccise dalla roccia in acqua (Di domenica 9 gennaio 2022) L'incidente è avvenuto nel lago Furnas, nello Stato del Mina Gerais. Almeno sette Persone sono morte, 20 risultano disperse e 32 sono rimaste ferite Leggi su video.gazzetta (Di domenica 9 gennaio 2022) L'incidente è avvenuto nel lago Furnas, nello Stato del Mina Gerais. Almeno settesono morte, 20 risultano disperse e 32 sono rimaste ferite

Advertising

GFabrygherardi : RT @ItalianiZ: MG Brasile. Impressionante. Cade una roccia sui turisti in barca. Alcune persone sono state scaraventate in aria come proie… - pentagram54 : RT @ItalianiZ: MG Brasile. Impressionante. Cade una roccia sui turisti in barca. Alcune persone sono state scaraventate in aria come proie… - Kaisha1890 : RT @ItalianiZ: MG Brasile. Impressionante. Cade una roccia sui turisti in barca. Alcune persone sono state scaraventate in aria come proie… - dessere88 : RT @ItalianiZ: MG Brasile. Impressionante. Cade una roccia sui turisti in barca. Alcune persone sono state scaraventate in aria come proie… - ItalianiZ : MG Brasile. Impressionante. Cade una roccia sui turisti in barca. Alcune persone sono state scaraventate in aria c… -