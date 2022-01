"Periodo buio della mia vita", Stefano De Martino-choc: una confessione lacerante dalla De Filippi (Di domenica 9 gennaio 2022) Nella prima puntata della nuova stagione di C'è posta per te - la corazzata di Maria De Filippi in onda su Canale 5 - tra gli ospiti d'onore c'è uno degli amici più stretti della conduttrice, Stefano De Martino. L'ex di Belen era in studio per dare sostegno a Salvatore, un ragazzo che ha perso il padre nel dicembre del 2020: l'uomo, da poco pensionato, soffriva di diabete ed è stato portato via dal Covid. E la De Filippi, presentando De Martino, ha spiegato: "Perché c'è qui Stefano? Perché Salvatore considera Stefano un bravissimo ragazzo, che ha lavorato tanto e si è fatto da solo". Parole accolte con un sorriso da De Martino, il quale ha lasciato intendere che forse quei complimenti erano esagerati. Poi, le ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 9 gennaio 2022) Nella prima puntatanuova stagione di C'è posta per te - la corazzata di Maria Dein onda su Canale 5 - tra gli ospiti d'onore c'è uno degli amici più stretticonduttrice,De. L'ex di Belen era in studio per dare sostegno a Salvatore, un ragazzo che ha perso il padre nel dicembre del 2020: l'uomo, da poco pensionato, soffriva di diabete ed è stato portato via dal Covid. E la De, presentando De, ha spiegato: "Perché c'è qui? Perché Salvatore consideraun bravissimo ragazzo, che ha lavorato tanto e si è fatto da solo". Parole accolte con un sorriso da De, il quale ha lasciato intendere che forse quei complimenti erano esagerati. Poi, le ...

Advertising

LIDIACIELO4 : @Pitervu @Annalagavo @_anamorfosi_ @Natblida800 @LeottaVi @dolcestellina75 @coccolevere2013 @Rossella_Ao_Ara… - giugi11011 : #BersaniPDR sarebbe il proverbiale raggio di sole in questo periodo buio - minius83 : Buon compleanno sangiovanni grazie per i sorrisi che mi regali in questo periodo buio?? ti auguro il meglio @sangiovann1 #sangio19 - latinapossibil1 : RT @beabri: Tina Anselmi, nell’introdurre il SSN nel periodo più buio per il nostro Paese dopo il fascismo, disse che era proprio quello il… - cmqgaiaa : @1000voci sono pure andata all’evento con tanto di libro e altro merch, che periodo buio meglio non ricordarlo -