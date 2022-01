Pellegrini: " Siamo stufi di dire che siamo una squadra in costruzione" (Di domenica 9 gennaio 2022) ROMA - Incredibile match all'Olimpico. La Juventus ha battuto la Roma 4 - 3 riuscendo a ribaltare in sette minuti il risultato. Dal 3 - 1 per i giallorossi la squadra di Allegri ha capovolto il ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 9 gennaio 2022) ROMA - Incredibile match all'Olimpico. La Juventus ha battuto la Roma 4 - 3 riuscendo a ribaltare in sette minuti il risultato. Dal 3 - 1 per i giallorossi ladi Allegri ha capovolto il ...

Advertising

sportli26181512 : Pellegrini: “ Siamo stufi di dire che siamo una squadra in costruzione”: Le parole del capitano giallorosso al term… - VoceGiallorossa : ?? @LorePelle7: 'Non è possibile prendere tre gol in pochi minuti. Stufi di ripetere che siamo una squadra in costru… - Beate721 : RT @ilRomanistaweb: #Pellegrini: 'Ci siamo stancati di dire che siamo in un processo' ??? Le parole del Capitano: 'Prendere 3 gol dopo che… - ilRomanistaweb : #Pellegrini: 'Ci siamo stancati di dire che siamo in un processo' ??? Le parole del Capitano: 'Prendere 3 gol dopo… - romanewseu : #Pellegrini: 'Incommentabile prendere tre gol così, stanchi dire che siamo in un processo. Il rigore sbagliato? Mi… -