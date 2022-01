Pattinaggio Figura, Europei 2022: Memola sostituisce Rizzo (Di domenica 9 gennaio 2022) Tutto pronto per gli Europei di Tallin 2022 di Pattinaggio di Figura, che prenderanno il via il prossimo 12 gennaio. Nella squadra azzurra, però, c’è un cambio dell’ultima ora con Matteo Rizzo che verrà sostituito da Nikolaj Memola, che si aggiungerà dunque a Daniel Grassl e Gabriele Frangipani. L’annuncio dell’assenza agli Europei è stato dato sui social dallo stesso Rizzo: “Non parteciperò ai Campionati Europei previsti a Tallinn, per motivi legati alla natura tecnica del mio sport sono stato costretto a ritirarmi. Faccio il più grande in bocca al lupo a tutta la squadra nazionale italiana e a tutti gli atleti che parteciperanno all’evento. Ci si vede verso fine mese più forte che mai”. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 9 gennaio 2022) Tutto pronto per glidi Tallindidi, che prenderanno il via il prossimo 12 gennaio. Nella squadra azzurra, però, c’è un cambio dell’ultima ora con Matteoche verrà sostituito da Nikolaj, che si aggiungerà dunque a Daniel Grassl e Gabriele Frangipani. L’annuncio dell’assenza agliè stato dato sui social dallo stesso: “Non parteciperò ai Campionatiprevisti a Tallinn, per motivi legati alla natura tecnica del mio sport sono stato costretto a ritirarmi. Faccio il più grande in bocca al lupo a tutta la squadra nazionale italiana e a tutti gli atleti che parteciperanno all’evento. Ci si vede verso fine mese più forte che mai”. SportFace.

