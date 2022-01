Parete di roccia cade nel lago sulle barche dei turisti | almeno 7 morti e 32 feriti

Advertising

Un grosso frammento disi è staccato dalla suaed è caduto su tre barche che navigavano sul Lago di Furnas, famoso per le sue acque verdi e la spettacolare sfilata di pareti rocciose.Un grosso frammento disi è staccato dallaed è caduto su tre barche che navigavano sul Lago di Furnas , famoso per le sue acque verdi e la spettacolare sfilata di pareti rocciose.Tre sono state le imbarcazioni coinvolte nell’incidente sul lago di Furnas, luogo famoso per le sue acque verdi e per la sfilata di pareti rocciose.È di almeno sette morti, 32 feriti e tre dispersi il bilancio della caduta di un tratto di scogliera su barche che navigano in un lago turistico nello stato brasiliano sudorientale di ...