Paolo Rossi, per negargli l'Olimpico tirano in ballo il colonialismo: una polemica assurda (Di domenica 9 gennaio 2022) Hanno commesso davvero un bell'autogol di livello mondiale al Comune di Roma respingendo l'ipotesi di intestare lo stadio Olimpico a Paolo Rossi, eroe del Mundial '82: un gesto goffo, misto di provincialismo, presunzione e cultura del piagnisteo, che conferma l'incapacità della classe politica capitolina di guardare al di là del proprio naso (e del raccordo anulare) e meritarsi di amministrare la città cuore e testa d'Italia. L'idea di onorare Pablito, caldeggiata dalla Federcalcio, una sorta di SPQR riadattato (Stadio Per Questo Rossi!), è stata rifiutata dall'assessore allo Sport di Roma Alessandro Onorato con toni e termini che ben condensano la difficoltà della Città Eterna nell'essere all'altezza del proprio ruolo e della fama passata e denunciano un fastidioso senso di rivalità nei confronti del Nord: ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 9 gennaio 2022) Hanno commesso davvero un bell'autogol di livello mondiale al Comune di Roma respingendo l'ipotesi di intestare lo stadio, eroe del Mundial '82: un gesto goffo, misto di provincialismo, presunzione e cultura del piagnisteo, che conferma l'incapacità della classe politica capitolina di guardare al di là del proprio naso (e del raccordo anulare) e meritarsi di amministrare la città cuore e testa d'Italia. L'idea di onorare Pablito, caldeggiata dalla Federcalcio, una sorta di SPQR riadattato (Stadio Per Questo!), è stata rifiutata dall'assessore allo Sport di Roma Alessandro Onorato con toni e termini che ben condensano la difficoltà della Città Eterna nell'essere all'altezza del proprio ruolo e della fama passata e denunciano un fastidioso senso di rivalità nei confronti del Nord: ...

repubblica : La vedova di Rossi: “Paolo non voleva nulla. Dedicargli l’Olimpico è la carezza che merita” [di Emanuela Audisio] - repubblica : La vedova di Rossi: “Paolo non voleva nulla. Dedicargli l’Olimpico è la carezza che merita” - romanewseu : La moglie di Paolo #Rossi: 'L'Olimpico non è della #Roma o della #Lazio, chiedo rispetto alle due tifoserie'… - fdr85__ : @AAlciato Si, a Roma Paolo Rossi ci fa schifo. - rprat75 : Cosa pensate dello stadio Olimpico di Roma intitolato a Paolo Rossi? -