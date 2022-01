Paola Barale, chi è il nuovo fidanzato Alessandro Carollo (Di domenica 9 gennaio 2022) Dopo la lunga e travagliata relazione con Raz Degan, Paola Barale si è sempre dichiarata single. Sembrava che l’amore tra i due fosse scoppiato nuovamente durante L’Isola dei famosi tant’è che, dopo la partecipazione di Degan al reality show, la coppia era stata avvistata in quel di Ibiza. Poi, una serie di smentite e dichiarazioni in cui entrambi si dicevano legati da affetto, ma non più uniti come fidanzati. La Barale, quindi, non si è più mostrata accanto ad un’altra figura maschile, almeno fino all’arrivo del suo osteopata… Si tratta di Alessandro Carollo ed è noto come l’osteopata dei vip. Pare infatti che sia proprio Carollo ad avere in cura diversi personaggi del mondo dello spettacolo, tra cui anche Belen Rodriguez e l’ex velina Elisabetta Canalis. La conduttrice in ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 9 gennaio 2022) Dopo la lunga e travagliata relazione con Raz Degan,si è sempre dichiarata single. Sembrava che l’amore tra i due fosse scoppiato nuovamente durante L’Isola dei famosi tant’è che, dopo la partecipazione di Degan al reality show, la coppia era stata avvistata in quel di Ibiza. Poi, una serie di smentite e dichiarazioni in cui entrambi si dicevano legati da affetto, ma non più uniti come fidanzati. La, quindi, non si è più mostrata accanto ad un’altra figura maschile, almeno fino all’arrivo del suo osteopata… Si tratta died è noto come l’osteopata dei vip. Pare infatti che sia proprioad avere in cura diversi personaggi del mondo dello spettacolo, tra cui anche Belen Rodriguez e l’ex velina Elisabetta Canalis. La conduttrice in ...

