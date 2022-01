Pakistan, tempesta di neve: almeno 44 vittime, bambini morti assiderati in auto (Di domenica 9 gennaio 2022) almeno 44 morti e almeno 41 feriti per le bufere di neve e per il gelo in Pakistan. Un tragico bilancio che si è drammaticamente aggravato con il passare delle ore. Fra le vittime, almeno 22, ... Leggi su quotidiano (Di domenica 9 gennaio 2022)4441 feriti per le bufere die per il gelo in. Un tragico bilancio che si è drammaticamente aggravato con il passare delle ore. Fra le22, ...

