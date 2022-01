Pakistan, migliaia di auto bloccate da una tempesta di neve: 21 morti – Video (Di domenica 9 gennaio 2022) Sono almeno 21 le persone che hanno perso la vita a causa della forte tempesta di neve, in un enorme ingorgo stradale causato da decine di migliaia di visitatori che si accalcavano nella città di Murree, in Pakistan, per vedere l’insolito fenomeno atmosferico. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 9 gennaio 2022) Sono almeno 21 le persone che hanno perso la vita a causa della fortedi, in un enorme ingorgo stradale causato da decine didi visitatori che si accalcavano nella città di Murree, in, per vedere l’insolito fenomeno atmosferico. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

