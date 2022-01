Pakistan, almeno 44 morti per bufera di neve: molti sono bambini (Di domenica 9 gennaio 2022) Una bufera di neve micidiale quella che ha investito il Pakistan negli ultimi giorni. Secondo dati ufficiali diffusi dal Paese, la neve e il gelo hanno causato almeno 44 morti e 41 feriti. molti, si ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 9 gennaio 2022) Unadimicidiale quella che ha investito ilnegli ultimi giorni. Secondo dati ufficiali diffusi dal Paese, lae il gelo hanno causato44e 41 feriti., si ...

