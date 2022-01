Pagelle Udinese Atalanta | Muriel indemoniato | De Maio fuori partita- VOTI

(Di domenica 9 gennaio 2022) I top e flop e iai protagonisti del match valido per la 21ª giornata di Serie A 2021/22:Ledei protagonisti del match tra, valido per la 21ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022. TOP: Maehle,, Malinovskyi FLOP: Becao, Nuytinck, De: Padelli 5; Becao 5, De4.5, Nuytinck 5; Perez 5, Molina 6, Walace 5.5, Udogie 5.5 (65? Soopy 6), Pussetto 5,5 (73? Success 6); Beto 6.5, Deulofeu 6. All. Cioffi 5,5: Musso 6; Toloi 6, Palomino 6, Djimsiti 6 (90? Cittadini s.v.); Maehle 7, De Roon 5.5 (46? Pessina 6.5), Koopmeiners 6.5, Pezzella 6.5 (73? Hatebooer 6.5); Pasalic 6.5 ...

Filo2385Filippo : RT @GoalItalia : MATCH REPORT - #UdineseAtalanta 2-6: Muriel e compagni senza pietà ???? [?? @VittoRoto] ?? - GoalItalia : MATCH REPORT - #UdineseAtalanta 2-6: Muriel e compagni senza pietà ???? [?? @VittoRoto] ??

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 21ª giornata di Serie A 2021/22:Atalanta Ledei protagonisti del match trae Atalanta, valido per la 21ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022. TOP: Pasalic, Muriel, Malinovskyi FLOP: ......Alla Dacia Arena è andato in scena il match tra l'Udinese ed l'Atalanta. Come sempre, la nostra redazione ha stilato i voti dell' incontro ...Si decide tutto nel primo tempo tra Udinese e Atalanta. I nerazzurri non hanno pietà dei friulani, spingono sull'acceleratore e la chiudono con Pasalic, Muriel e Malinovsky. L'onore bianconero è tenut ...