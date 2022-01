Over 50, non basterà una sola dose: l’obbligo riguarderà tre vaccinazioni | Tutto il decreto (Di domenica 9 gennaio 2022) Dal 20 gennaio servirà il base per entrare nei negozi. Rimane l’obbligo di mascherina all’aperto. Da domani per prendere treni, aerei e navi servirà il green pass rafforzato. Ma sarà obbligatorio anche per il trasporto pubblico locale Leggi su corriere (Di domenica 9 gennaio 2022) Dal 20 gennaio servirà il base per entrare nei negozi. Rimanedi mascherina all’aperto. Da domani per prendere treni, aerei e navi servirà il green pass rafforzato. Ma sarà obbligatorio anche per il trasporto pubblico locale

sbonaccini : In Emilia-Romagna i non vaccinati over 12enni sono poco più di 300mila, i vaccinati con ciclo completo oltre 3.600.… - sbonaccini : Adesso in @RegioneER i non vaccinati sono quasi l’80% dei ricoverati nelle terapie intensive. Nonostante siano meno… - fattoquotidiano : Covid, il sottosegretario Costa non sa cosa c’è nel decreto: “Sanzione a over 50 no vax? Devo verificare”. La giorn… - _D_a_s__ : RT @emmevilla: ?? Un aggiornamento al thread di ieri su #Omicron e letalità di #COVID19, con nuovi dati. Se gli over-65 si vaccinano contro… - GiorgioAntonel1 : RT @dukana2: #Covid, il sottosegretario #Costa non sa cosa c'è nel decreto: 'Sanzione a over 50 no vax? Devo verificare”?????????? -