Oroscopo di Paolo Fox 10 gennaio: amore alle stelle questo lunedì (Di domenica 9 gennaio 2022) Ariete – è un momento di vera revisione sentimentale la giornata di oggi. La Luna, in mattinata, riuscirà a darvi una buona carica. Sul lavoro situazione critica, prendetevi del tempo. Toro – questa giornata nasce con una Luna che colpisce nel segno, periodo molto produttivo per i sentimenti. Sul lavoro, sono i progetti più lungimiranti quelli vincenti. Gemelli – la settimana inizia in modo interessante per voi, dal 13 la Luna transiterà nel vostro segno. Sul lavoro, la presenza di Giove vi impone di risolvere i vostri problemi legali. Cancro – oggi Luna meno insidiosa per voi, ma rimangono questioni aperte da discutere e approfondire. Sul lavoro avete lievi problemi di concentrazione, e tante cose da fare.

