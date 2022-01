Ordine Figli Italiani d’America | aumentano associati e donazioni

Leggi su ildenaro

(Di domenica 9 gennaio 2022) L’Order Sons and Daughters of Italy in America (OSDIA), nonostante l’emergenza pandemica, celebra un anno di eccezionali risultati in termini di crescitava ed adesioni ai programmi filantropici. Originariamente chiamatodeid’Italia in America, l’organizzazione è stata fondata dal Dr. Vincenzo Sellaro, nel quartiere Little Italy di New York il 22 giugno 1905, con lo scopo di supportare la difficile integrazione degliemigrati negli Stati Uniti. Oggi, 116 anni dopo, l’Order Sons and Daughters od Italy in America (OSDIA) continua ad offrire il suo supporto alla comunità di cittadini americani di discendenza italiana. La Sons of Italy Foundation (SIF), il ramo filantropico dell’OSDIA, ha supportato nel 2021 il #GivingTuesday, la Giornata Mondiale del Dono, il più grande evento ...