Obbligo vaccino over 50, multe e sanzioni: come fare ricorso (Di domenica 9 gennaio 2022) I No Vax che non rispettano l’Obbligo vaccinale imposto dal governo per tutti gli over 50 rischiano sanzioni da 100 a 3mila euro. Ma la legge già prevede la possibilità di fare ricorso al giudice per farsi cancellare la multa. Lo scrive laleggepertutti.it che, prima di spiegare come contestare la multa per mancata vaccinazione, ricorda cosa prevede il nuovo decreto sull’Obbligo vaccinale. La nuova normativa approvata dal Governo stabilisce, per chi ha più di 50 anni, l’Obbligo di sottoporsi al vaccino contro la Covid-19 (il cosiddetto coronavirus). In caso contrario, scatta una sanzione amministrativa di 100 euro una tantum. In altri termini, ogni cittadino può essere multato una sola volta nel corso ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 9 gennaio 2022) I No Vax che non rispettano l’vaccinale imposto dal gno per tutti gli50 rischianoda 100 a 3mila euro. Ma la legge già prevede la possibilità dial giudice per farsi cancellare la multa. Lo scrive laleggepertutti.it che, prima di spiegarecontestare la multa per mancata vaccinazione, ricorda cosa prevede il nuovo decreto sull’vaccinale. La nuova normativa approvata dal Gno stabilisce, per chi ha più di 50 anni, l’di sottoporsi alcontro la Covid-19 (il cosiddetto coronavirus). In caso contrario, scatta una sanzione amministrativa di 100 euro una tantum. In altri termini, ogni cittadino può essere multato una sola volta nel corso ...

