Obbligo vaccinale, Super o green pass base per supermercati e negozi? Cosa cambia dal primo febbraio (Di domenica 9 gennaio 2022) Fra le molte restrizioni anti-Covid introdotte dal decreto del 5 gennaio ce n'è una particolarmente importante che scatterà a febbraio: per entrare in un negozio e in un centro... Leggi su ilmattino (Di domenica 9 gennaio 2022) Fra le molte restrizioni anti-Covid introdotte dal decreto del 5 gennaio ce n'è una particolarmente importante che scatterà a: per entrare in uno e in un centro...

Advertising

borghi_claudio : E l'obbligo vaccinale dei fenomenali austriaci sparisce. Rimaniamo noi per la gioia di brunetta. - NicolaPorro : Atto di citazione contro #Draghi e #Speranza. La notizia ci è arrivata poco fa in redazione. Di cosa si tratta ?? - petergomezblog : Obbligo vaccinale, scienziati in coro contro la multa di 100 euro. Da Galli fino a Burioni e Bassetti tutti concord… - Nicolet84520681 : RT @L3onard___: Riempiamoli di denunce come in Austria (61.000), così forse toglieranno l'obbligo vaccinale anche qua. - Roberto98313242 : RT @ECorsari: È CRIMINALE decretare d'urgenza un obbligo vaccinale per gli over 50 senza i dati aggiornati dei rapporti AIFA realtivi a 0tt… -